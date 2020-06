De Carolis: “All’Inter nessuno crede più allo scudetto. Ora ci si preparerà all’Europa League”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista Guido De Carolis ha fatto il punto sul momento di forma dell’Inter di Antonio Conte, a poche ore dalla sfida del Tardini contro il Parma di D’Aversa:

“Brozovic è rimasto a Milano, deve ancora recuperare. C’è molta precauzione, ieri il ragazzo si è allenato e stava abbastanza bene. Mercoledì dovrebbe essere a disposizione di Conte. Ad Appiano non crede più nessuno all’operazione scudetto, sono tutti realisti e stanno lavorano per la prossima stagione. Il finale di campionato è una preparazione all’Europa League, ma per arrivarci bene non puoi sbracare nel finale“.

(Fonte: Tutti Convocati)