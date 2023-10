GdS – Serie A, stop al Decreto Crescita? La Lega si è già mossa per andare incontro ai club

"Per il mondo del calcio ieri è stato il giorno della grande paura, perché al termine del Consiglio dei Ministri si è varata una norma che di fatto stoppa i vantaggi fiscali a beneficio dei club per gli ingaggi di calciatori esteri, che dal 2019 hanno attualmente circa il 50% di riduzione se hanno più di 20 anni, guadagnano più di un milione e prendono la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni. Ebbene, la nuova norma concederebbe questi benefici fino ai 600 mila euro lordi, tassando l’eccedente con l’aliquota standard, mentre il periodo di residenza fiscale dovrà essere pari ad almeno 5 anni. Qualora invece si andasse via prima, le società dovrebbero rimborsare il risparmio avuto fino a quel momento. Tutto questo, però, non avrebbe valore retroattivo, cioè non si applicherebbe ai contratti in corso, neppure ai pluriennali.

La Lega di Serie A, infatti, si è già mossa per far sì che una serie di emendamenti, nei prossimi 60 giorni, possano modificare il testo per aiutare le società a mantenere alto il livello di competitività nei confronti di quei club di Paesi stranieri in cui vige una tassazione meno elevata rispetto a quella italiana. Non è un mistero che sponde parlamentari al calcio non manchino, per questo si spera almeno in modifiche della norma che alzino il tetto degli emolumenti magari intorno ai 2-3 milioni, così come si spera che il periodo di residenza fiscale possa essere abbreviato. C’è comunque anche una corrente contraria.