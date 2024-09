Intervistato da Tuttosport, Enzo Raiola, agente tra gli altri del giovane 2007 dell'Inter Matteo Cocchi, ha parlato così del terzino nerazzurro: «Con l’Inter si fanno sempre qualche quattro chiacchiere per il futuro. I nerazzurri vedono in Cocchi un giovane di prospettiva certa, per questo gli hanno prolungato il contratto di un ulteriore anno, sino al 2027. Speriamo quest’anno si possa avvicinare alla prima squadra, poi vedremo. Per me potrebbe già giocare tra i professionisti».