De Grandis: “Sarebbe strano se stasera la Roma battesse l’Inter perché…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così verso Roma-Inter di oggi: “L’Inter non ha mai perso in questo campionato in trasferta. Sarebbe strano se la Roma oggi battesse i nerazzurri per me. Apprezzo che i giallorossi sempre provino a giocare la palla oggi, rispetto a quando c’era Mourinho… De Rossi ci ha messo del suo con questa squadra. Thuram una grandissima scoperta, c'è una mole di lavoro superiore rispetto a quella di Lukaku secondo me”, le sue dichiarazioni.