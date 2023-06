Degryse e il consiglio a Lukaku: “L’Inter sarebbe la scelta migliore per lui. A Milano…”

L'ex nazionale belga Marc Degryse ha voluto dare un consiglio a Big Rom: "L'Inter sarebbe la soluzione migliore. Lui ha uno status lì, perché li ha già vinto un campionato. Di certo non tornerei in Premier League. No, l'Inter sarebbe la scelta migliore per Lukaku. Anche Romelu deve continuare lì fino al 2026 quando ci sarà il Mondiale. I 100 gol in nazionale dovrebbero essere un obiettivo per lui".