"Il Napoli era stato bravo a gestire i minuti finali e a creare quella palla gol con Simeone. Episodi: il rigore si può dare ma si può anche non dare, non è un rigore che danno sempre. Quindi così così. L’episodio di Meret: può fare una grande parata, ma per me non è un errore. Altro fatto da sottolineare più del rigore, trovo veramente assurdo che quattro volte giocatori in fuorigioco non è stata alzata la bandierina e ne sono seguiti calci d’angolo, situazioni pericolose che il Napoli ha dovuto sopportare mentre quelle azioni erano finite per evidentissimi fuorigioco incredibilmente non segnalati dall’assistente di linea”.