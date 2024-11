Sono stato accostato anche a situazioni di una frangia rispetto a un altra e io non sono quel tipo di persona. Per me la squadra è fondamentale: in questa situazione una persona non può cambiare le dinamiche, serve spirito di squadra. Non voglio lavorare contro qualcuno, tanto più in FIGC, visto che ho dato l'anima per la Nazionale. Da qui a dire no, non è vero. Bisogna sedersi a un tavolo con qualcuno e capire certe dinamiche, non è così semplice. A oggi non c'è nulla di concreto. Mi è già capitato di dover parlare di una candidatura alla presidenza in un'altra circostanza (della Juventus, ndr) senza nulla di concreto"