"Dopo le prime due giornate di Serie A contro Venezia e Udinese era stato completamente accantonato: 11 panchine di fila, 8 senza mai assaggiare il campo. [...] Da misterioso oggetto del mercato estivo ad autentico beniamino. I nuovi cori già si sprecano. Tutti pazzi per Dele-Bashiru, o semplicemente "Dele", come la Serie A ieri ha deciso di celebrarlo. Quattro gare consecutive dal 1' per il nigeriano per far fronte alla squalifica di Rovella, far tirare il fiato a Guendouzi, e sostituire Vecino infortunato e ancora in dubbio insieme a Romagnoli per il prossimo big match contro l'Inter (già 57mila spettatori prenotati all'Olimpico).