Lazio, Lotito annuncia: “Ecco dove sarà il nostro nuovo stadio”

'Non stiamo facendo solo lo stadio della Lazio, ma della città di Roma che verrà utilizzato dalla Lazio riqualificando in termini di viabilità, acustica, verde e iniziative per le persone che vivono nel quadrante", le sue parole. Un'opera da circa 400 milioni di euro per un impianto da circa 50.000 posti per il quale il tempo di realizzazione è di almeno tre anni. E che prevede diverse novità. Come la chiusura, durante le partite, delle zone ZTL, con un servizio di navette che porterà i tifosi direttamente nello stadio. La zona, inoltre, sarà pedonale e potrà essere raggiunta solo dai motorini e attraverso le ciclabili.