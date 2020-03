Delio Rossi: “Coronavirus? Si dovrà navigare a vista. Scudetto? Juventus ancora favorita”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Delio Rossi, ex tecnico, ha parlato così del problema del Coronavirus, che sta condizionando il mondo dello sport: “Si dovrà navigare a vista. I calciatori da atleti magari hanno più anticorpi delle persone normali, ma non sono immuni alla malattie. Scudetto? La Juventus è ancora favorita, la Lazio ha sicuramente meno da perdere e sta meglio rispetto alle rivali. Quello che da altre parti può essere visto come un punto debole, ovvero la catena corta di comando, alla Lazio è un punto di forza e se si è arrivati a questo punto significa che si sta lavorando bene.