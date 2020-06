Della Palma: “L’Inter? Come tutte le squadre in questo momento non ha i 90 minuti. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Alberto Della Palma commenta la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Queste le dichiarazioni del giornalista: “Come tutte le altre squadre, in questo momento non ha i 90 minuti. Probabilmente ieri ha raccolto meno di quello che ha seminato, ma in questa ripartenza ci stava. Ora manca di vedere la Lazio mercoledì a Bergamo. Campionato? Apertissimo. Eriksen? Appena arrivato Conte non lo ha inserito subito, poi con lo stop del campionato si è cercato di sfruttare il valore di questo giocatore, come abbiamo visto a Napoli e anche ieri sera. Può fare la differenza. Lautaro? Sul talento di questo giocatore non si può assolutamente discutere. Lui, Lukaku ed Eriksen saranno fondamentali per il rendimento dell’Inter in questo finale di stagione“.

(Radio Sportiva)