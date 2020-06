Eriksen: “Gli avversari spaventati da Lukaku e Lautaro. Una frase in italiano? Inter… scudetto”

Christian Eriksen ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Samp: “C’è molto spazio per me in questo momento, gli avversari sono spaventati da Lukaku e Lautaro io devo semplicemente preoccuparmi di far arrivare il pallone a loro due, di creare molto. Ho avuto le occasioni per segnare? Potevo segnare più di due volte, potevo tirare meglio. Cercherò di fare meglio in futuro. L’ambientamento va sempre meglio, anche con la lingua. Ho trovato un grande gruppo che mi ha accolto benissimo, tutto può solo migliorare. Una frase in italiano per i tifosi? Inter… scudetto, sì”.

(Inter TV)