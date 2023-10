Del Piero: “Thuram partito alla grande, fa lavoro sporco e gol. Tante volte…”

Alessandro Del Piero, su Skysport, ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Benfica in Champions League e si è soffermato sul protagonista di serata, Marcus Thuram, figlio del suo amico ed ex compagno Lilian. «Una vittoria è una vittoria al di là di come avviene, è importante creare e serve sempre un gol in più rispetto alla rivale. Momento buono per l'Inter che non deve guardare di vincere con tanti gol di scarto. Deve dare continuità e dare continuità nel vincere è il top», ha detto per cominciare sulla prestazione della formazione di Inzaaghi.