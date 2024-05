Intervenuto negli studi di Sportitalia, l'ex attaccante German Denis ha rivelato che Roberto De Zerbi, suo ex compagno ai tempi del Napoli nel 2009, abbia rifiutato l'Inter nella passata stagione, quando Inzaghi rischiava l'esonero per i mancati risultati in campionato, prima di consolidare la propria posizione anche grazie ad un grande percorso europeo:

"Quando Inzaghi l'anno scorso era in bilico, l'Inter ha contattato Roberto De Zerbi. So per certo che l'attuale allenatore del Brighton ha detto no ai nerazzurri perché è un grande tifoso del Milan", ha dichiarato Denis.