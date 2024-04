Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, German Denis ha detto la sua sulla stagione degli argentini nel campionato italiano. "Lautaro non segna ora ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Nico Gonzalez è uno dei migliori in Serie A, può dare ancora di più. E poi Beltran, che dietro la punta farebbe benissimo".

"Non fa tanti gol ma crea spazi per l'attaccante. Dybala è un fuoriclasse, ha avuto qualche infortunio di troppo e dovrà lavorare tanto per rendere al meglio e non rifarsi male. Se sta bene fa la differenza. Carboni? Lo conosco fin da piccolo, dai tempi del Lanus. Ne parlavano tanto come fuoriclasse, ha margini di crescita altissimi. Ha bisogno di avere più minutaggio".