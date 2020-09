Van der Meyde compie 41 anni, l’Inter: “Il gol contro l’Arsenal è incastonato nella storia”

“Andy Van der Meyde, nato ad Arnhem, in Olanda, il 30 settembre 1979, giunge all’Inter nell’estate del 2003, dall’Ajax. Esterno di grande tecnica, velocità e potenza, in maglia nerazzurra ha disputato due stagioni, collezionando 54 presenze e 4 gol. Il suo gol a Highbury nel successo contro l’Arsenal in Champions League è incastonato nella storia nerazzurra per la sua spettacolarità. La sua esultanza, indimenticabile, è un altro dolce ricordo della sua avventura con la nostra maglia. Oggi Andy compie 41 anni: a lui vanno gli auguri del Club e dei tifosi“. È il messaggio di auguri che l’Inter ha mandato all’ex giocatore nerazzurro nel giorno del suo compleanno numero 41.

(Inter.it)