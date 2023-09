Inter, rivoluzione estiva: dodici debuttanti per il derby. Due quasi certi di una maglia

"La rivoluzione estiva ha portato ad Appiano Gentile dodici facce nuove. Ma gli scossoni sull’undici titolare non si sono ancora visti. Questione di certezze, di voglia di ripartire affidandosi in blocco ai protagonisti della straordinaria cavalcata europea. Così, nelle prime tre giornate di campionato, Simone Inzaghi ha concesso una maglia da titolare soltanto a due volti nuovi, per necessità più che per scelta. La scelta, semmai, è arrivata sul compagno di Lautaro Martinez in attacco, dopo gli addii pesanti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. E Marcus Thuram si è già giocato alla grande le sue carte, dimostrando qualità, fisicità e intelligenza tattica. L’altro nuovo titolare è Yann Sommer, portiere svizzero, nazionale, incubo dell’Italia calcistica dopo aver ipnotizzato Jorginho dal dischetto e contribuito alla mancata qualificazione degli azzurri al mondiale in Qatar. Insomma, due certezze che hanno già portato un buon contributo al nuovo corso Inter", analizza La Gazzetta dello Sport.