TS – Il derby dei debuttanti: Inter e Milan, prima volta per tanti calciatori

Si avvicina l'appuntamento con il derby di Milano, in programma sabato a San Siro. Una sfida inedita per tanti calciatori di Inter e Milan: le due società milanesi hanno cambiato molto questa estate, e per numerosi elementi sarà una prima volta. Così scrive Tuttosport: "Un derby per debuttanti. Non per il livello dei volti nuovi che disputeranno per la prima volta la stracittadina milanese, quasi tutti giocatori già abituati a una ribalta prestigiosa. Ma perché mai come questa volta Inter e Milan si affrontano dopo due rivoluzione estive che hanno modificato in modo significativo la fisionomia di entrambe le rose. Un effetto amplificato dal fatto che il primo derby della stagione cade a 15 giorni esatti dalla fine della sessione di mercato.