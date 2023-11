Derby Femminile, sabato l’esordio dell’Inter all’Arena di Milano: tutte le informazioni

Si avvicina un week end a fortissime tinte nerazzurre che si aprirà nella giornata di sabato con il derby di Milano: l’Inter di Rita Guarino sfiderà il Milan nella 9.a giornata della Serie A Femminile e scenderà in campo per la prima volta in stagione all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, l'impianto comunale che ospiterà tutte le partite casalinghe delle Inter Women.