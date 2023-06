CorSera – Doppio derby di mercato: Inter e Milan su Frattesi e Milinkovic-Savic

Da Frattesi a Milinkovic-Savic: l'Inter è interessata ai due centrocampisti ma, come riportato dal Corriere della Sera, si prefigura un doppio derby di mercato, tenuto conto dell'interesse del Milan per i due giocatori:

"È chiaro che, qualora il Milan dovesse incassare una cifra di rilievo per la vendita di Theo, il ricavato verrebbe reinvestito per mantenere la squadra competitiva. Si spiega così l’iscrizione alla corsa per Davide Frattesi del Diavolo. I rossoneri sono pronti perciò a incontrare Giuseppe Riso, agente della mezzala del Sassuolo, la prossima settimana. 35 milioni è la valutazione del giocatore, seguito anche da Roma, Juve, e Inter che ha individuato in Mulattieri la contropartita tecnica", spiega il quotidiano.