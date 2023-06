Frattesi, mossa Inter. “Il Sassuolo ha accettato la contropartita: distanze ridotte ma…”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'intesa tra Sassuolo e Inter per Frattesi non è lontana

"L'Inter ha fatto la sua mossa per Frattesi. Il Sassuolo, infatti, ha accettato come contropartita tecnica il cartellino di Mulattieri. Manca invece l’intesa sul conguaglio economico, anche se le distanze sono ridotte: 30 milioni di euro o poco più". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra Inter e Sassuolo per Davide Frattesi. Per chiudere il colpo a centrocampo, però, serve prima una cessione perché il mercato resti a costo zero.