Si avvicina l'appuntmento con il derby di Milano, in programma lunedì sera a San Siro. Primo match point scudetto per l'Inter, reduce da 5 successi consecutivi contro il Milan. Per La Gazzetta dello Sport, un ruolo fondamentale verrà ricoperto da Mkhitaryan: "Non solo partenza lanciata. Inzaghi chiederà ai suoi una gara dai ritmi alti e costanti. Vuol dire aggredire la partita. Non necessariamente attaccando sempre, ma mantenendo una pressione elevata sul Milan, sì.