Era impossibile passare con l'auto in mezzo ai tanti tifosi interisti arrivati ad Appiano prima del derby e i giocatori sono stati scortati a piedi ai cancelli

La Curva Nord ha chiamato a raccolta gli interisti ad Appiano Gentile alla vigilia del derby e all'appuntamento si sono presentati in tantissimi. I tifosi dell'Inter hanno voluto far sentire tutto il loro sostegno alla squadra di Inzaghi che domani sera giocherà in casa del Milan.