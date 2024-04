"Gruppo in palestra dove ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire in campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla, dopodiché spazio alla fase tattica e infine la consueta partitella su campo ridotto".