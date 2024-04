“Giudicare dall’esterno è sempre complesso, anche perché la Juve fra infortuni e squalifiche non è stata fortunatissima. Per il girone d’andata fatto dai bianconeri tutti questi aspetti sono stati offuscati, l’acquolina vien mangiando ed a quel punto la Juve voleva restare attaccata al treno-Scudetto. Le battute d’arresto recenti hanno ridimensionato tutto, ma le rose di Inter e probabilmente anche del Milan sono leggermente superiori. E’ il mio modesto parere”.

