Inter-Milan, derby da prima volta. La storia lo dice: battaglia equilibrata

"Inter-Milan, il derby più equilibrato del mondo. Non solo per il peso specifico dei due club, ma anche per le statistiche, a partire dai 19 scudetti a testa. Eppure un derby con le due milanesi appaiate in classifica non è poi così frequente: è solo la 17esima volta in quasi cent’anni di serie A e soprattutto non si vedeva da 23 anni, stagione 2000-01, addirittura alla 29esima giornata con rossoneri e nerazzurri attardati al quinto posto a 20 punti dalla Roma. E fu il derby del clamoroso 6-0 per il Diavolo".