CdS – Derby di Milano in Svezia-Belgio: è di nuovo Ibra vs Lukaku

Inizia un nuovo capitolo per Svezia e Belgio, che si affronteranno nel gruppo F di qualificazione ai prossimi Europei. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, “c’è anche aria di derby di Milano vista la presenza di Romelu Lukaku da una parte e Zlatan Ibrahimovic dall’altra. L’interista è il punto fermo in attacco del suo nuovo c.t, Domenico Tedesco, mentre il milanista dovrebbe partire dalla panchina per dare la caccia a un gol in nazionale che gli manca dal novembre 2015.

Un incrocio per nulla banale, soprattutto alla luce di quello scontro in campo tra i due del 26 gennaio 2021 in una sfida di Coppa Italia a San Siro. «La presenza di Romelu non significa nulla, sarà una partita come tutte le altre» ha provato a sdrammatizzare Ibra nei giorni scorsi, scherzando anche sul suo ruolo da totem nella Svezia con 62 gol segnati in 121 partite”, si legge.