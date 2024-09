«Gli ottimi ascolti televisivi dell'ultima giornata rispecchiano il grande interesse verso il nostro Campionato, dove in questo avvio di stagione regna un equilibrio di classifica che permette a tutte le tifoserie di sognare». Questo il commento dell'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo sugli ascolti tv della quinta giornata di campionato quando si è giocato il derby di Milano oltre che la sfida tra la Juve di Motta e il Napoli di Conte.

«Se guardo alla Premier, alla Liga e alla Bundesliga sono già in testa le solite note. Quelle che da anni vincono il titolo, mentre da noi guidano la classifica tre squadre che nella scorsa stagione non erano nelle prime otto. Questa è la forza della Serie A rispetto agli altri. Siamo il torneo più tattico e combattuto di tutti e il pubblico apprezza questa incertezza di risultati, riempiendo gli stadi e seguendo in tv le partite», ha aggiunto.