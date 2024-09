Il commento dell'AD della Lega Calcio sull'ultimo protocollo siglato tra AGCOM e Guardia di Finanza: chi non paga l'abbonamento verrà identificato e paga fino a 5mila euro di multa

Un nuovo protocollo per proteggere la Serie A è stato firmato da AGCOM e Guardia di Finanza . Prevede l'identificazione degli utilizzatori del pezzotto. Sono previste multe fino a 5mila euro e le forze dell’ordine avranno accesso a nome, cognome, indirizzo IP e dettagli dell’abbonato illegale.

È arrivato in merito il commento dell'AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo. «Oggi registriamo un passo fondamentale nella lotta alla pirateria. Finalmente, grazie al protocollo firmato dall'AGCOM con la Guardia di Finanza e la procura della Repubblica di Roma, i dati identificativi degli utilizzatori del pezzotto saranno messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ogni fruizione illegale di contenuti video lascia un filo di Arianna digitale indelebile che consentirà alle forze dell'ordine di perseguire i pirati a cui saranno applicate in maniera automatica sanzioni fino a 5.000 euro. Nessuno può pensare di continuare a rubare contenuti illegalmente e farla franca», ha sottolineato in una nota diffusa dalla Lega Calcio.