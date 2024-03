Dopo i 4 gol segnati al Brighton di De Zerbi in EL hanno chiesto al tecnico giallorosso cosa abbia fatto per trasformare la squadra

A Skysport, dopo la partita contro il Brighton vinta 4-0, hanno chiesto a De Rossi cosa abbia fatto per prendersi la Romacosì in fretta e lui ha sorriso: «È imbarazzante rispondere a queste cose. Penso che ogni squadra anche le migliori abbiano momenti calanti nella loro stagione, non ho fatto qualcosa di speciale io. Si è incanalato tutto nel migliore dei modi. Là davanti ho giocatori forti, vincono le partite che devono vincere, abbiamo giocatori che altre squadre si sognano, non penso di avere fatto nulla di speciale. Io cerco di allenarli, per fare questo tipo di calcio bisogna correre tanto e provo a farli andare fortissimo in allenamento».