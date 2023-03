Deschamps: “Tre italiane ai quarti di Champions? Un bene per il calcio italiano”

«Il percorso europeo delle italiane è qualcosa di molto positivo. Non posso dare una spiegazione completa, non conoscendo bene tutti gli elementi del caso, ma è chiaro che avere tante squadre italiane a questo punto della Champions non può che essere un bene anche per il vostro calcio».

Dopo i fratelli Hernandez, ha convocato pure i Thuram, Marcus e Khephren, figli di Lilian con cui ha vinto Mondiale e Europeo. Come si gestiscono dei fratelli in nazionale?

«Non c’è un metodo preciso. In ogni caso non li tratto come fratelli, anche perché spesso si tratta di persone con caratteri diversi. Theo e Lucas Hernandez erano persino in competizione per lo stesso ruolo, mentre i Thuram giocano almeno in posizioni diverse. Sono sicuro però che il loro papà sarà orgoglioso di vederli insieme in nazionale».