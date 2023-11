In Francia – Deschamps darà una chance a Thuram in una delle due prossime gare

Per risposte aggiuntive il tecnico intende che da queste partite possono arrivare indicazioni sulle gerarchie dell'Europeo. E sicuramente i fari sono puntati sull'attacco con Thuram e Giroud che si giocano un posto tra i titolari e il nuovo che avanza Muani, del PSG. "Il CT - scrive l'Equipe - ha lasciato filtrare che Marcus Thuram, che sta facendo bene con l'Inter in questa stagione, avrà le sue possibilità. E sarà titolare di una delle due partite contro Gibilterra o Grecia. In queste due partite le rotazioni saranno importanti".