De Silvestri: “Il calcio a volte regale gioie come questa vittoria con l’Inter al Meazza”

Alla fine della partita contro il Bologna, ai microfoni di Mediaset, a commentare l'incredibile partita del Meazza che ha visto eliminata l'Inter dalla Coppa Italia dopo averne vinte due nelle ultime due stagioni, è stato De Silvestri. «È stata una pèartita lottata su ogni pallone, ci hanno messo in difficoltà ma siamo rimasti in partita fino alla fine, chi è entrato, chi è in panchina, siamo un gruppo splendido», ha sottolineato.

«Sinceramente a volte il calcio ti regala gioie quando si lavora come noi in settimana, facciamo tanti sacrifici e il calcio regala gioie così, come la vittoria a San Siro contro l'Inter. C'è unione tra staff e giocatori, ci godiamo questo momento. Andiamo avanti a testa alta e con tanta voglia di fare. Dove vogliamo arrivare? Riposo e Atalanta, è uno scontro diretto. Loro sono abituati ai primi posti in classifica e quindi dovremo dare tutto», ha concluso.