A gli ha chiesto del difensore nerazzurro ha sottolineato: «Ci sono anche giocatori che hanno giocato meno nei club? Se parli di Stefan de Vrij, è un giocatore che gioca regolarmente ai massimi livelli. Wijnaldum meno, ma è super in forma. Inoltre è un tipo di centrocampista che non abbiamo in rosa, per caratteristiche. Anche Zirkzee avrebbe avuto la possibilità di essere con noi se fosse stato in forma». Il tecnico ha escluso il giocatore dopo le ultime gare del campionato in cui ha avuto problemi fisici.