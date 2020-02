Inter, De Vrij torna all’Olimpico contro la Lazio: dalle lacrime a Conte e quel rendimento…

Una partita molto speciale per Stefan De Vrij. Il difensore dell’Inter tornerà a Roma per la prima volta da avversario e sfiderà la sua ex squadra, la Lazio.

Una gara dal sapore particolare per l’olandese dopo i quattro anni in biancoceleste e l’addio tra le polemiche a parametro zero con il finale turbinoso: l’ultima con la maglia della Lazio è stata quella del 20 maggio 2018 con la rimonta per 3-2 dell’Inter – che si è qualificata per la Champions – e l’episodio del fallo di De Vrij su Icardi per il rigore del momentaneo 2-2. Una serata da thriller per l’ex Feyenoord, che ha finito la serata con le lacrime sul prato dell’Olimpico.

Tuttosport sottolinea come oggi sia diventato uno dei centrali più forti al mondo e Conte non possa prescindere da De Vrij. “Esibisce sicurezza ed eleganza” e il suo rendimento lo ha incoronato punto di riferimento del reparto arretrato dell’Inter.