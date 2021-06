Dhorasoo: “Italia da semifinale: c’è tanto talento, gioca bene ma…”

L'ex Milan e PSG, tra le altre, Vikash Dhorasoo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito a quanto sta accadendo all'Europeo

«È la squadra dove vorrei giocare ed è la nazionale finora più bella da vedere. Forse per questo non posso considerarla candidata per la vittoria, perché non sarà semplice mantenere questo stile così piacevole fino in fondo, con squadre che hanno più esperienza e qualche gran giocatore in più. Se la difficoltà aumenta, è più complicato produrre questo gioco».