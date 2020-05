Inter su Cavani, Dhorasoo: “Più complementare con Lukaku che con Neymar e Mbappé. E Conte…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vikash Dhorasoo, ex centrocampista del PSG, ha parlato così della possibilità che Cavani vada all’Inter.

Com’è cambiato il gioco di Cavani in sette stagioni?

“Non è cambiato. Le qualità sono rimaste intatte. E’ una punta con il fiuto del gol, molto fisico, anche se non partecipa alla costruzione dell’azione. Con Ibrahimovic si è sacrificato giocando a sinistra nonostante fosse capocannoniere di A. Dopo Zlatan, si è ripreso il centro dell’attacco alzando la media gol. Infine, ha dovuto far spazio a Neymar e Mbappé con cui non c’è molta affinità. Cavani non è uno che stupisce per finezza tecnica, ma sa cosa fare in area per metterla dentro”.

Quali sono i suoi punti forti e in cosa è calato?

“Il tempo passa per tutti, ma Cavani continua a dare molto in fase difensiva. In costruzione, però, credo che Icardi sia più in sintonia con Mbappé e Neymar. Sa crearsi molte occasioni comunque”.

E’ compatibile con Lukaku?

“Lo vedo molto più complementare con Lukaku che con Neymar e Mbappé. Cavani può completare la fisicità del belga, con il gioco di profondità e l’abilità a creare spazi, ruotandogli intorno. E Conte saprà farlo rendere”.