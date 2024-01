Di Biagio: “Giocare oggi contro l’Inter è proibitivo, non vedo difetti nei nerazzurri”

Ai microfoni di Mediaset, Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell'Inter, ha detto la sua in vista della finale di Supercoppa di questa sera

"Affrontare l'Inter oggi è abbastanza proibitivo, è in una condizione psico-fisica incredibile. Il Napoli si sta ritrovando, già essere arrivato in finale è un risultato incredibile. Nelle finali può succedere di tutto: l'Inter deve giocare come sa, il Napoli deve fare una partita di altissimo livello e non sbagliare niente. Non dimentichiamo, però, che sono i campioni d'Italia. La stanchezza lascia il tempo che trova, sono ragazzi abituati a questi ritmi. Giocheranno le formazioni migliori, vuol dire che tengono a questa coppa".