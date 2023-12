Di Biagio: “L’Inter ha qualcosa in più, è abbastanza evidente. Ma anche due anni fa…”

Intervistato da Tag24, Gigi Di Biagio ha parlato della lotta scudetto e ha indicato l'Inter come la favorita per la vittoria finale

Intervistato da Tag24, Gigi Di Biagio ha parlato della lotta scudetto. L'ex centrocampista ha indicato l'Inter come la favorita per la vittoria finale del campionato. "L’Inter ha qualcosa in più, è abbastanza evidente sia a livello numerico che di qualità. Detto questo, anche due anni fa l’Inter era scappata ma ha poi avuto dei problemi, quindi vediamo che succederà. Se però mi chiedi un pronostico dico sicuramente Inter".