Di Biagio: “Mkhitaryan fuori oggi un segnale. Ecco la vera forza dell’Inter”

La Roma ospita l’Inter all’Olimpico per la 34ª giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dal pari di Monza, i nerazzurri dal 6-0 di Verona. Così l’ex giocatore Gigi Di Biagio ha parlato a DAZN nel pre-partita:

“L’Inter sta molto bene e ha ritrovato certezze, la Roma è in difficoltà e Mourinho ha ragione, ha tantissimi assenti. Quando aveva e avrà tutta la rosa, per me può giocarsela per la Champions League. La strategia dell’allenatore in generale fa sempre la differenza, si è visto anche nella Roma di Monza. I giallorossi hanno più pressioni oggi per le assenze, con un risultato negativo la corsa alla Champions sarebbe compromessa.

Gol delle punte? Ognuno ha una visione diversa, ma l’Inter ha perso gare dove tirava 20 volte in una partita. Oggi sono più incisivi rispetto a qualche settimana fa, mettiamola così.

La coppia per me dovrebbe essere Lukaku-Lautaro, anche se in panchina c’è un certo Dzeko. Stasera però deve pensare a fare risultato a Roma, prima del derby. La forza dell’Inter è la panchina. Inzaghi può scegliere davanti, Mourinho ha uomini contati in tutti i reparti.

Ogni settimana cambiano le valutazioni su Inzaghi in base ai risultati. Il campionato è un po’ ambiguo per tutti coloro che sono dietro al Napoli. Calhanoglu? Sta bene, ha fatto un grandissimo gol, la sua stagione è positiva, anche quando le cose per l’Inter non andavano così bene. Mkhitaryan fuori oggi è un segnale".