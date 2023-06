Di Canio: “Haaland? Tutti giocatori Inter hanno i pensieri. Le sensazioni…”

A Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato alla vigilia di Manchester City- Inter . Ecco le sue dichiarazioni verso la finale di Champions League in programma domani a Istanbul:

“Si dorme prima di affrontare Haaland? Chiunque ha i pensieri di questi giocatori dell’Inter. Si immaginano come si comporteranno penseranno ai compagni, alla fiducia. Le sensazioni nell’entrare, gli spazi, stanno testando tutto già adesso. In albergo c’è quell’attesa spasmodica poi verso domani. L’Inter non arriva col favore dei pronostici, ma ognuno ha il diritto di pensare di potercela fare, son giocatori che hanno fatto partite importanti. Il peso abbiamo sentito che lo sentono i Bernardo Silva, i Gudongan”, le sue parole.