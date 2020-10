Di Canio: “A Conte piacciono i giocatori che si emozionano e danno tutto. Eriksen non c’entra nulla”

L’ex attaccante Paolo Di Canio durante Sky Calcio Club ha parlato del derby di sabato sera tra Inter e Milan vinto dai rossoneri:

“Ibrahimovic centravanti completo, quando si abbassa fa il trequartista, ma anche il regista. Poi davanti fa la differenza. La Juve dobbiamo vederla, ancora non ho capito cosa stiano cercando, è sempre più sperimentazione. L’Inter? Addestrare Perisic a fare tutta la fascia, la fase difensiva ancora non la fa bene. Conte ha detto che vogliono rischiare, ma rischia tanto. Ognuno ha il suo carattere e già questo bastava per non far approdare all’Inter Eriksen. Conte è maniacale, mi piace tantissimo, uno come Eriksen a livello caratteriale non c’entra nulla, ma anche a livello tattico. Ha giocato in Ajax e Tottenham un calcio agli antipodi con quello di Conte. Non ha emozionalità, a Conte piacciono quelli che si emozionano e danno tutto. Conte vuole fare una rivoluzione, ma deve essere bravo a trovare gli equilibri. Devi insegnare il mestiere a Perisic. L’Inter deve migliorare nella fase difensiva, ma anche nei tanti gol sbagliati”.