Di Canio: “Inter sublime con la Lazio. Ma Inzaghi dovrà riuscire in questa cosa”

Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha parlato così della corsa scudetto tra l'Inter e la Juventus: "L'altra sera l'Inter è stata sublime con la Lazio, ma per vincere deve stare vicino a quei livelli: per me è la più forte da tre anni. Inzaghi sta facendo un lavoro fantastico, ha migliorato tanti individualmente e poi collettivamente, però deve anche scegliere i momenti in cui ruotare in base anche alle caratteristiche. Inzaghi, che ha fatto un progetto di gioco meraviglioso, deve riuscire a tirare fuori le caratteristiche di chi gioca meno per fare arrivare soluzioni diverse".