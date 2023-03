Di Canio: “Lukaku limitato in tante cose. Dove sono quelli che dicevano…”

Intervistato da Tuttosport , Paolo Di Canio ha parlato della stagione di Romelu Lukaku . L'ex giocatore è sempre stato dubbioso riguardo al ritorno del belga in nerazzurro. "Io posso dire tante cavolate, ma quelli che un paio di anni fa si sono esposti dicendo che Lukaku era fra i primi tre-cinque attaccanti al mondo, che dicono ora? Mi ricordo paragoni con Lewandowski, classifiche in cui non era inserito uno come Kane. Lukaku è un bel giocatore, però pensavo andasse meglio".

"Purtroppo è limitato in tante cose, gli manca anche la lettura di alcune situazioni in campo. Il problema sta poi nella testa: lo hanno fatto sentire il più forte di tutti, ma se non è al centro del mondo, viene fuori la sua insicurezza. Con lui l’Inter nel 2019 e 2020 non ha superato i gironi di Champions e ha realizzato un'autorete decisiva nella finale di Europa League; al Mondiale ha commesso errori clamorosi che hanno condannato il Belgio. Nei momenti importanti, manca. Ha quasi 30 anni e la sua carriera per ora parla per lui. Però ha tempo davanti, mi auguro per l’Inter che Lukaku sia ancora utile. Detto questo, guardate il rendimento sottoporta di Lautaro con Lukaku e senza".