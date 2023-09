Di Canio: “Rosa Inter la migliore in Italia, deve vincere lo scudetto. E in Champions…”

«Il Psg non emergeva neanche con Messi e Neymar, oltre a Mbappé, figuriamoci adesso che è rimasto solo il francese. Luis Enrique non è l'allenatore giusto: è ossessionato dal possesso palla e in Francia non esiste quella cultura. E' già in difficoltà. Il Real non ha più Benzema ma con Bellingham arriverà in fondo. Il Bayern, nonostante Kane, si è un po' perso».