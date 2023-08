Inter, Di Canio: “Lautaro si adombra. Arnautovic non può pretendere titolarità”

Prima giornata di campionato e il confronto a distanza è già tra Lautaroe Osimhen, il primo ha trascinato l'Inter nella vittoria contro il Monza e il secondo è già andato a segno col Napoli. Paolo Di Canio sul confronto tra i due ha detto: "Osimhen è sempre un vulcano, Lautaro a volte si adombra. Anche se è migliorato con la fascia da capitano, parla anche a fine partita ai microfoni, a volte però si adombra. Non vuol dire che non sia un leader. Ma Osimhen per me ha qualcosa di più, è più un faro».