Quando si temeva un’altra notte da incubo, l’Italia è stata capace di non scomporsi, restare in partita, sfiorare prima il pari con una traversa di Frattesi e poi cominciare una bellissima e meritata rimonta. Tre gol bellissimi al termine di azioni concluse da grandi colpi individuali. Diamo la nostra palma a Di Marco per la rete più bella, ma da applausi anche quelle di Frattesi e Raspadori. Lo stato di forma a inizio stagione è ovviamente diverso rispetto a quello di tre mesi fa, a giugno, dopo un anno pesante. Quell’Italia sgonfia, apatica, molle e lenta uscita dall’Europeo, ha ritrovato energia, forza e intensità, facendo crescere i rimpianti per un torneo che aveva messo già in discussione la posizione di Spalletti. Il ct ha avuto il merito di ricaricare la testa del suo gruppo. Non deve essere stato semplice.