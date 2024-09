"L’Inter ora lo aspetta per la ripartenza bollente di fine estate: da lui vuole finalmente la prima rete che è mancata nelle tre partite di campionato, una giocata peraltro da titolare in casa contro il Lecce. A Mehdi sono comunque bastati questi 116’ volenterosi in campionato per convincere Inzaghi e tutto il club. La loro intuizione era giusta, Taremi è proprio ciò che serviva per condire l’attacco. È una riserva della ThuLa solo in apparenza, con lui in rosa non torneranno più i vecchi problemi di asciuttezza nel reparto. Quando uno tra il Toro argentino e il gemello francese marcherà visita, ci sarà l’iraniano a mantenere alta l’asticella. Il 32enne iraniano è un goleador in purezza, le 91 reti col Porto sono un certificato di autenticità. Semmai, ora deve imparare meccanismi nuovi e inserirsi in una macchina che corre da sola. Lo staff, però, ha notato quanto Mehdi, svelto di pensiero e di gamba, impari in fretta, anche se sul più bello è dovuto tornare in patria per questa sosta dispettosa. Con l’Iran giocherà martedì una seconda gara, in casa degli Emirati, nel gruppo A asiatico di qualificazione al Mondiale ‘26. Poi, il giorno dopo, lo aspetta un aereo per Milano e la lavagna di Appiano", scrive La Gazzetta dello Sport.