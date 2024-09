Così il centrocampista: "Sono contento, quando aiuto la squadra è sempre qualcosa in più. Sono contento per questa serata"

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in Nations League contro la Francia: "Sono contento, quando aiuto la squadra è sempre qualcosa in più. Sono contento per questa serata, che deve essere una ripartenza per noi. Per me è un fatto di testa: agli Europei c'era tanta pressione e si è creata anche all'interno, eravamo scarichi. Abbiamo provato poche cose che però ti rimangono dentro: qui hai poco tempo e devi essere efficace, stiamo andando nella direzione giusta.