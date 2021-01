Di Caro (GdS): “Nuovo logo Inter? Bicchiere mezzo pieno perché fa credere che Suning…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il vice-direttore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha parlato così del rebranding che l’Inter ha in mente di fare:

“Questa è una decisione che l’Inter ha preso da tempo, verrà ufficializzata nell’occasione del compleanno dell’Inter. Cambierà nome e logo, legando il tutto al simbolo di Milano. A chi non è tifoso passerà inosservata la cosa, a chi è tifoso dà fastidio. C’è stata anche una sollevazione tra i tifosi dell’Inter, non è la prima squadra che modifica il logo, non modificherà colori sociali né maglia e continuerà a chiamarsi Inter ma la volontà della proprietà cinese è di legare l’Inter alla città di Milano per motivi commerciali. Era già successo alla Roma, per chi è amante delle tradizioni non è vista positivamente. Ma è un bicchiere mezzo pieno perché evidentemente i cinesi stanno studiando ancora per espandere il brand e ricavare il più possibile, fa credere che Suning sia ancora legata all’Inter”.